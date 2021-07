ufficiale Felix Kroos lascia il calcio giocato. Il fratello d'arte: "Ora inizia la vita reale"

vedi letture

Il centrocampista Felix Kroos ha annunciato il suo addio al calcio giocato, all’età di 30 anni. Il fratello del ben più celebre Toni, rimasto svincolato al termine del suo contratto con l’Eintracht Braunschweig, ha scritto un lungo ed accorato post su Instagram:

“La vita inizia dove finisce il calcio. Dopo quasi 25 anni nel calcio, 13 dei quali da professionista, ho deciso di chiudere la mia carriera. Prendo questa decisione pienamente convinto e col sorriso sulle labbra, anche se non è stato facile per me. Guardo indietro alla mia carriera con gratitudine, orgoglio, malinconia ma anche sollievo. In questo periodo intenso ho sperimentato cose belle e conosciuto tutte le sfaccettature dello sport. Vittorie, sconfitte, promozioni, retrocessioni, infortuni e ogni tanto ho anche segnato. Ho investito tutto per esibirmi e resistere alla pressione costante del calcio. Ho conosciuto tante persone, alcune delle quali oggi sono tra i miei più cari amici. Ringrazio dal profondo chi mi ha accompagnato e sostenuto in questo viaggio. Grazie alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei allenatori, alla mia agenzia, ai miei compagni di squadra, ai supervisori, ad alcuni giornalisti, ai tifosi e a tutti i club per cui mi è stato permesso di giocare! Il periodo a Brema e Berlino mi ha reso ciò che sono oggi, mostrandomi che, da un punto di vista sportivo, due cuori possono battere in un petto. Ora per me comincia la vita reale, non potevo più aspettarla. Di certo c’è anche che rimarrò nel calcio, aspetto con entusiasmo di vedere in quale ruolo. Ci sentiamo e ci vediamo”.