ufficiale Fluminense, dopo Felipe Melo arriva il nuovo allenatore. Torna Abel Braga

Il Fluminense ha annnunciato l'ingaggio di Abel Braga come nuovo allenatore. 69 anni, per il tecnico è il quarto ritorno al Flu, avendovi già lavorato nel 2005, dal 2011 al 2013 e dal 2017 al 2018. Nei giorni scorsi il club carioca aveva annunciato l'acquisto di Felipe Melo, reduce dalla vittoria in Copa Libertadores col Palmeiras.