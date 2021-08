ufficiale già finita l'esperienza saudita, l'ex Lazio Bastos torna al Rostov

Nello scorso mese di ottobre il difensore angolano Bastos (30) ha lasciato la Lazio per approdare in Arabia Saudita all'Al-Ain. Ma la parentesi esotica è durata poco. Infatti il Rostov, squadra dove ha giocato per tre anni fino all'arrivo in Italia nel 2016, ne ha appena annunciato il ritorno a titolo temporaneo.