ufficiale Girona, anche con zero gol in Liga nuovo contratto all'attaccante Fernandez

Nuovo contratto con il Girona per Valery Fernandez, attaccante esterno classe 1999 che nonostante non abbia ancora segnato in questa Liga riceve la fiducia della società catalana con un nuovo contratto che scade il 30 giugno 2026 formalizzato negli scorsi giorni.