Ufficiale Valery Fernandez saluta il Girona: il contratto del'attaccante è stato risolto

Il Girona saluta uno dei suoi figli prediletti. Il club catalano ha infatti risolto il contratto di Valery Fernandez: l'attaccante è cresciuto calcisticamente e si è affermato come professionista proprio con i biancorossi: ha esordito in prima squadra a 19 anni, nella sfida di Copa del Rey contro il Deportivo Alavés, per poi debuttare poco dopo anche in Liga contro l’Atletico Madrid.

Nel corso delle sue stagioni con il Girona, il classe 1999 ha collezionato 140 presenze e 10 gol, diventando protagonista di momenti memorabili. Tra questi, spicca la doppietta che permise alla squadra di accedere agli ottavi di finale della Copa del Rey nella stagione 2020-21, o la splendida volée segnata contro l’Atlético Madrid sempre in Coppa, nel gennaio 2019. Con 140 partite disputate nel calcio professionistico, è il 20° giocatore con più presenze nella storia del club, e il sesto fra quelli nati in provincia di Girona.

Dal club arrivano parole di riconoscenza: "Ringraziamo Valery per la dedizione, l’impegno e il comportamento esemplare dimostrato in questi anni. Gli auguriamo il meglio per il futuro, sia a livello personale che professionale". Per il giocatore di L’Escala si apre ora una nuova sfida lontano dal Montilivi, ma il suo legame con il Girona resterà parte indelebile della sua carriera.