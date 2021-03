L'Haverfordwest County, uno dei più antichi club gallesi, porta a termine un'operazione di assoluto livello. Tesserato Jazz (Richards (29), terzino destro nativo di Swansea che si è fatto conoscere per la sua lunga militanza nella Championship inglese con Swansea City, Crystal Palace, Huddersfield, Fulham e Cardiff, oltre che per la frequentazione della nazionale dei Dragoni, con la quale ha partecipato agli Europei del 2016.

#AnnounceJazz 🎷

✍️ The Club are delighted to announce that Wales international, Jazz Richards has agreed to join the club.https://t.co/MJmTFKDmRF

— Haverfordwest County AFC (@HaverfordwestFC) March 6, 2021