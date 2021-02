ufficiale Hoffenheim, colpo in prospettiva. Arriva il giovane attaccante Rutter dal Rennes

vedi letture

Colpo in attacco in prospettiva per l’Hoffenheim. Come annuncia il club tedesco con un comunicato, è stato ingaggiato dal Rennes a titolo definitivo l’attaccante 18enne Georginio Rutter dal Rennes. Il giocatore firmerà un contratto fino al 30 giugno 2025.