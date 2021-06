ufficiale il nazionale tedesco Rudy si separa dallo Schalke 04

La retrocessione in Zweite Bundesliga impone un abbassamento dei costi per lo Schalke 04. Rientra in quest'ottica la risoluzione anticipata del contratto con Sebastian Rudy (31), centrocampista tedesco che ha passato le ultime due stagioni in prestito all'Hoffenheim.

Va dunque sul mercato un profilo interessante da oltre 300 presenze in Bundesliga, ed una cospicua esperienza in nazionale con la quale ha disputato i Mondiali 2018.