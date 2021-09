ufficiale Il Nizza blinda Khéphren Thuram, figlio di Lilian e fratello minore di Marcus

Khéphren Thuram-Ulien, figlio di Lilian e fratello minore di Marcus, ha rinnovato col Nizza. Il centrocampista classe 2001, nato a Reggio Emilia, ha firmato un nuovo accordo coi rossoneri e prolunga così la sua avventura in Ligue 1. Thuram jr, già protagonista in prima squadra nonostante la sua giovane età, ha collezionato sette presenze con un gol e un assist in quest'avvio di stagione.

Questo l'annuncio ufficiale del Nizza, che non ha svelato i termini del nuovo contratto: