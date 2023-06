La panchina del Bournemouth trova subito un nuovo proprietario. Esonerato a sorpresa O'Neil, che aveva condotto la squadra verso una salvezza piuttosto comoda, al suo posto è stato nominato il basco Andoni Iraola, alla guida del Rayo Vallecano dei miracoli nelle ultime tre stagioni e pronto adesso a fare il salto in Premier League. Contratto fino al 30 giugno 2025 con gli inglesi.

We are delighted to announce the appointment of Andoni Iraola as the club's new head coach.

Welcome to #afcb, Andoni 🤝

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) June 19, 2023