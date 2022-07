ufficiale Jose Angel lascia l'Osasuna. L'ex Roma torna a casa e firma con lo Sp. Gijon

José Ángel Valdés Díaz, detto "Cote", lascia l'Osasuna e scende di categoria. L'ex terzino sinistro della Roma, classe 1989, è un nuovo giocatore dello Sporting Gijon, club in cui ha cominciato la sua carriera e che lasciò per volare in Italia nell'estate 2011, alla corte di Luis Enrique. Ha firmato un biennale con opzione per una terza stagione.