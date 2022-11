ufficiale Kubala si ritira a soli 22 anni: l'ex Udinese preferisce la carriera universitaria

L'ex terzino dell'Udinese Jan Kubala, approdato in estate al Banik Ostrava prima di partire in prestito per il Vyskov, ha deciso di interrompere la carriera da professionista a soli 22 anni per intraprendere quella universitaria. La richiesta presentata al club da parte del giovane difensore di rescindere il contratto è stata accolta dalla società ceca che ha ufficializzato l'addio nel pomeriggio di oggi.