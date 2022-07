ufficiale L'avventura danese di Wilshere dura solo 5 mesi. È addio con l'Aarhus

Dopo essere tornato in campo a febbraio, dopo un lungo periodo da svincolato, Jack Wilshere chiude la sua parentesi danese all'Arhus e torna in regime di svincolo. Il centrocampista inglese ex Arsenal, ha deciso di non proseguire la sua avventura nel nord Europa e ora è alla ricerca di una nuova squadra.