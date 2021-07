ufficiale l'Eintracht cede André Silva al Lipsia. Contatto fino al 2026

"L'RB Lipsia ha ingaggiato André Silva dall'Eintracht Francoforte per il ruolo di centravanti. Il 25enne ha un contratto a lungo termine di cinque anni fino al 2026". Con questo comunicato ufficiale, il RB Lipsia annuncia l'acquisto di André Silva, ex attaccante del Milan, acquistato dall'Eintracht Francoforte. Dopo una grande stagione, e con 42 gol in 57 partite, il portoghese lascia Francoforte dove era arrivato due anni fa.