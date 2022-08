ufficiale L'Everton si rafforza con Maupay: l'ex Brighton ha firmato per 3 anni

Neal Maupay è un nuovo giocatore dell'Everton. Come si legge sul sito ufficiale dei Toffees, l'attaccante proveniente dal Brighton ha firmato un contratto triennale fino al 2025, ma non potrà scendere in campo sabato contro il Brentford. Ai canali del club inglese ha spiegato tutta la sua felicità: "Sono in un grande club con tifosi incredibili. È stata una scelta facile per me quando ho iniziato a parlare con la società. Ho capito subito che volevo giocare qua e aiutare il club ad avere successo. Sono emozionato, farò tutto il possibile per l'Everton".