ufficiale L'ex Roma Matias Nani vola in Qatar all'Al-Shamal

E' stato uno degli ultimi acquisti di Walter Sabatini alla Roma nel 2016, Matias Nani (23), ma in maglia giallorossa non è mai andato oltre la formazione Primavera.

Rientrato ormai da tempo in Argentina, il difensore centrale è pronto per tentare la sorte in Qatar, dove lo ha appena ingaggiato l'Al-Shamal prelevandolo dal CA Union.