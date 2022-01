ufficiale l'ex Udinese Molla Wague risolve il contratto col Nantes e riparte dal Belgio

L'ex Udinese Molla Wague riparte dal Belgio. Il difensore classe '91 ha risolto il suo contratto col Nantes e ha firmato per il Royal Football Club Seraing, club penultimo in classifica in Jupiler League.