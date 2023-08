ufficiale Le strade di Okaka e del Basaksehir si separano. Ora l'attaccante è svincolato

Stefano Okaka chiude la sua esperienza in Turchia. In queste ore è stata in fatti annunciata la fine del rapporto tra l'attaccante italiano e il Basaksehir, club in cui era arrivato nel settembre del 2021 e dove ha messo insieme 19 gol e 6 assist in 69 partite. Non la prima esperienza all'estero per lui, che in carriera ha vestito anche le maglie di Fulham, Anderlecht e Watford.

Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del Basaksehir, e poi postato anche sui canali social del club, che annuncia tale notizia: "Ci siamo lasciati di comune accordo con il nostro calciatore Stefano Okaka. Ringraziamo il calciatore italiano per i suoi sforzi per il nostro club e gli auguriamo successo per il resto della sua carriera".