ufficiale Liverpool, altra cessione. Awoniyi torna all'Union Berlino, ora a titolo definitivo

Altra partenza minore dalla rosa del Liverpool, dopo quello di Grujic di qualche ora fa. Questa volta, però, si tratta di una cessione a titolo definitivo. Quella dell’attaccante nigeriano Taiwo Awoniyi, 24enne il cui cartellino era di proprietà del Liverpool ma che già nella scorsa stagione aveva giocato in prestito all’Union Berlino, in Bundesliga. Rimarrà nella società della capitale tedesca, che l’ha acquistato a titolo definitivo per circa 7,5 milioni di euro.