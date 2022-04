ufficiale Liverpool, avanti con Jurgen Klopp. Il tecnico ha rinnovato con i Reds

Jurgen Klopp e il Liverpool, avanti insieme. Il club inglese, dopo le indiscrezioni emerse in mattinata, ha annunciato il prolungamento di contratto del tecnico tedesco, che ha firmato un accordo oltre il 2024, sua precedente data di scadenza. Pochi minuti fa, lo stesso Klopp aveva anticipato l'annuncio cantando "I'm in love with her and I feel fine", il testo di I feel fine, hit dei Beatles del 1964.