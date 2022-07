ufficiale Maiorca, due giocatori risolvono il contratto per accasarsi altrove

Doppia rescissione, con successivo annuncio di nuove avventure a stretto giro di posta, per due giocatori del Maiorca scesi entrambi in cadetteria. Sono Aleix Febas, centrocampista classe '96 cresciuto nel vivaio del Real Madrid e passato al Malaga, e il difensore serbo Aleksandar Sedlar, classe '91 che ha firmato invece per l'Alaves.