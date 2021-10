ufficiale Mario Petrone riparte dall'Honduras. Il tecnico italiano guiderà la Real Sociedad

vedi letture

Nuova avventura in Centro America per Mario Petrone. L’allenatore italiano, che nel nostro calcio ha guidato, tra le altre, Ascoli, Catania e Pisa, è stato di recente in Ecuador sulla panchina del Santa Rita. Ora, vola in Honduras: la Real Sociedad de Tocoa lo ha infatti annunciato poche ore fa. Con lui anche Gianluca Arnuzzo in veste di direttore sportivo.