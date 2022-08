ufficiale Musaba si fa un altro anno lontano dal Monaco. È stato girato in prestito al Metz

vedi letture

Di rientro dall'annata in Olanda, nell'Heerenveen, l'attaccante olandese Anthony Musaba (classe 2000) giocherà un'altra stagione lontano dal Monaco. Ufficiale il suo trasferimento in prestito al Metz, fresco retrocesso in Ligue 2.