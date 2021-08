ufficiale Niente Italia per Pierre Dwomoh. Il giovane belga passa all'Anversa di Nainggolan

Pierre Dwomoh non giocherà in Italia, almeno per il momento. Il giovanissimo talento belga, 17 anni, era seguito da Milan e Inter ma proseguirà la sua crescita calcistica in patria. Il Genk lo ha infatti ceduto al Royal Antwerp, squadra in cui milita Radja Nainggolan. Ha firmato un contratto per le prossime cinque stagioni.