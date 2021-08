ufficiale niente Serie A per Emerson Palmieri, è un nuovo giocatore del Lione

Niente ritorno in Italia per Emerson Palmieri, che è stato ufficializzato poco fa dal Lione come nuovo acquisto. L'esterno italiano ex Roma, viene ceduto dal Chelsea in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il costo dell'operazione è di 500mila euro, che con determinati bonus potrebbe salire ad un milione di euro.