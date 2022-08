ufficiale Nizza, un'entrata e un'uscita. Dal Fulham ecco Bryan, Claude-Maurice al Lens

Nelle ultime ore sono stati ufficializzati un acquisto e una cessione in casa Nizza. Il club transalpino accoglie il terzino sinistro Joe Bryan, classe '93 inglese (in foto) che arriva in Costa Azzurra in prestito dal Fulham, ma contestualmente cede (sempre in prestito, secco) il centrocampista offensivo Alexis Claude-Maurice, che va ai connazionali del Lens, rimanendo dunque sempre in Ligue 1.