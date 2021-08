ufficiale Norwich, il cubano Hernandez torna in Championship. Un anno al Boro

vedi letture

Tra i protagonisti della promozione in Premier League del Norwich, anche se non con un ruolo da titolare fisso, l'esterno cubano Onel Hernandez scende però subito nuovamente in seconda serie: ufficiale il suo approdo in prestito al Middlesbrough per la prossima stagione.