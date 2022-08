UFFICIALE: Nottingham Forest, preso anche Ui-jo Hwang. Ma va in prestito all'Olympiacos

Altro acquisto per il Nottingham Forest. Il club neopromosso in Premier League annuncia sui propri canali ufficiali di aver prelevato dal Bordeaux l'attaccante sudcoreano Ui-jo Hwang.

Il classe '92 non resterà in Inghilterra, ma si trasferirà in prestito per una stagione all'Olympiacos.

Questo il doppio annuncio ufficiale:



We are delighted to confirm the signing of South Korea international Hwang Ui-jo 🇰🇷

Hwang will join @olympiacosfc on loan for the remainder of the 2022/23 campaign 🤝

— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 26, 2022