Ufficializzata un'uscita dalla rosa del Nottingham Forest, salvatosi nell'ultima Premier League grazie a un bel finale di campionato e al lavoro per ripetersi in questa stagione che in Inghilterra comincerà tra meno di due settimane. Non giocherà in massima serie Josh Bowler.

L'esterno d'attacco classe 1999, rientrato a fine maggio dal periodo di sei mesi trascorso in prestito al Blackpool, lascia nuovamente la rosa del Nottingham Forest a titolo temporaneo: lo aspettano i gallesi del Cardiff, in seconda serie, fino al termine della stagione.

🗣 @JoshBowler10: "This season is about showing everyone at #CardiffCity what I can do and hopefully taking them to the promised land." 💙#CityAsOne

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) August 1, 2023