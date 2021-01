Oleg Reabciuk (22) passa a titolo definitivo dal Pacos Ferreira all'Olympiakos. Il terzino sinistro di nazionalità moldava, protagonista con la sua nazionale, ha firmato sino al 2025, scelta la maglia numero 45.

La scorsa estate vi abbiamo riportato l'interesse verso il giocatore da parte di Udinese e Cagliari. In seguito Reabciuk ha affrontato l'Italia nella sfida persa 6-0 a Firenze.

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ! / Oleg Reabciuk is a member of the Olympiacos family! 🔴⚪️🦁

