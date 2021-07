ufficiale Olympique Marsiglia, ritorna Balerdi. Il difensore firma un contratto fino al 2025

vedi letture

Ritorno all'Olympique Marsiglia per Leonardo Balerdi. Come riporta il sito ufficiale della società, il difensore - in prestito in biancazzurro nella passata stagione dal Borussia Dortmund - si lega al club del sud della Francia a titolo definitivo firmando un contratto fino al 2025.