ufficiale Osasuna, rinnovo per il talento 2001 Moreno fino al giugno 2023

Rinnovo in casa Osasuna. Il club di Pamplona, con una nota, ha comunicato il prolungamento di contratto di Diego Moreno, laterale destro classe 2001, fino al giugno 2023 con opzione per un ulteriore prolungamento biennale. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 4 milioni di euro che passera a 12 quando entrerà in pianta stabile in prima squadra.