ufficiale Parma, il giovane Paolo Napoletano va al Virton, seconda divisione belga

Paolo Napoletano, esterno d'attacco classe 2002, lascia il Parma in prestito per una stagione. Il club ducale nelle ultime ore ha definito la cessione in prestito del giovane calciatore al Royal Excelsior Virton, seconda divisione belga.