ufficiale Paschalakis raggiunge Marcelo. Il portiere svincolato ha firmato con l'Olympiacos

Alexandros Paschalakis è un nuovo portiere dell'Olympiacos. L'estremo difensore classe '89 era svincolato dop aver giocato dal 2017/2018 per il PAOK Salonicco, mentre in precedenza aveva giocato per il PAS Giannina, il Panthrakikos Komotini e l'APO Levadiakos. Di seguito il tweet del profilo ufficiale del club greco: