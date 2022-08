ufficiale Pepe torna in Francia. L'esterno offensivo ceduto in prestito al Nizza

Mancava solo l'ufficialità, che è arrivata negli scorsi minuti: Nicolas Pepè è un nuovo giocatore del Nizza. L'esterno ex Lille torna in Francia dopo l'avventura in maglia Arsenal, che lo pagò quasi 80 milioni di euro nell'estate 2019. Pepè si trasferisce al Nizza in prestito ed è già stato accolto con grande calore dal popolo nizzardo.