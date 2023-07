ufficiale Pizarro non giocherà con Messi. L'Inter Miami annuncia la separazione dal messicano

Non giocherà con Lionel Messi, Rodolfo Pizarro. L'Inter Miami rende noto di aver trovato con il giocatore l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Nazionale messicano, 29 anni, si era trasferito in Florida nel febbraio 2020 dal Monterrey. Chiude con 62 presenze complessive, 7 reti e 10 assist.