ufficiale PSG, Dagba rinnova fino al 2025 ma partirà: il difensore va in prestito allo Strasburgo

Il Paris Saint-Germain annuncia il rinnovo di contratto di Colin Dagba, che si lega ai parigini fino al 2025 ma allo stesso tempo lascia la capitale francese, per trasferirsi in prestito allo Strasburgo per un anno. Dopo un anno con poco spazio, a 23 anni per il difensore ecco la possibilità di trovare più continuità in Alsazia.