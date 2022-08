ufficiale Real Madrid, il giovane centrocampista Blanco mandato a giocare nel Cadice

vedi letture

Nuova avventura, per il momento lontano da Madrid, per il centrocampista spagnolo Antonio Blanco. Il 22enne, di proprietà della società campione d'Europa, rimarrà però a giocare in Liga: è stato infatti ufficialmente ceduto in prestito secco al Cadice fino al termine della stagione sportiva.