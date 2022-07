ufficiale Rennes, il giovane Diouf ceduto al Basilea in prestito con diritto di riscatto

Nuova avventura per Andy Diouf, giovane centrocampista di proprietà del Rennes. Il classe 2003 franco-senegalese nelle scorse ore è stato annunciato come un nuovo giocatore del Basilea, che l'ha prelevato in prestito con diritto di riscatto.