ufficiale Ricardo Esgaio torna a casa. Il terzino firma con lo Sporting fino al 2026

Cresciuto nel settore giovanile dello Sporting CP, Ricardo Esgaio era stato ceduto nell'estate del 2017 al Braga. Dopo quattro stagioni in cui si è affermato come uno dei migliori terzini destri del campionato portoghese, il classe 1993 torna al club di Lisbona, che lo acquista per circa 5,5 milioni di euro. Per il difensore contratto fino al 2026.