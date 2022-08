ufficiale Rinforzo per il Cadice. Dal Nacional arriva l'esterno Brian Ocampo

Nuovo rinforzo per il Cadice che dal Nacional acquista Brian Ocampo. L'esterno d'attacco classe '99 ha già svolto e superato le visite mediche prima di firmare un contratto che lo legherà per le prossime quattro stagioni al club spagnoli, attualmente ultimo in campionato e desideroso di conquistare i primi punti in Liga.