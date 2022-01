ufficiale Siviglia, ecco il colpo in attacco: Anthony Martial è biancorosso

Il Siviglia attraverso un post su Twitter ha annunciato l'arrivo di Anthony Martial per rinforzare l'attacco. Il francese classe '95 arriva al Manchester United in prestito ed era arrivato in città nel pomeriggio per le visite mediche. Per Martial c'è la maglia numero 22 degli andalusi. La presentazione del giocatore avverrà domani, alle 13:00, allo Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán.