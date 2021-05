ufficiale Siviglia, si congedano Franco Vazquez ed il nazionale ceco Vaclik

vedi letture

Archiviato un anno fantastico, con il quarto posto nella Liga ed il record storico di punti fatti, il Siviglia inizia a fare i conti con la costruzione del prossimo organico. E inizia liberando due calciatori che hanno avuto un ruolo molto importante negli ultimi anni, Franco Vazquez (32) e Tomas Vaclik (32).

Il trequartista italo-argentino (ha rappresentato entrambe le nazionali) va via dopo cinque anni gestiti ai massimi livelli, condensati in 198 presenze, 26 goal e 19 assist. Per lui in Italia si registra una esperienza molto positiva con la maglia del Palermo.

Tomas Vaclik è un estremo difensore di origine ceca, protagonista con la sua nazionale e probabile convocato per i prossimi Europei. Prima dell'esplosione di Bono nel 2020, è stato titolare indiscusso degli Andalusi nelle due stagioni precedenti. Lascia con 94 apparizioni complessive e 34 partite senza subire reti.