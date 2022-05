ufficiale Slavia Sofia, a 46 anni rinnova Petkoc: il più vecchio calciatore in attività in Europa

Georgi Petkov, portiere dello Slavia Sofia, continuerà a giocare anche il prossimo anno. Come comunica il club, l'estremo difensore, che ha compiuto 46 anni lo scorso marzo, ha rinnovato per un'altra stagione. E' il calciatore più vecchio in attività in Europa.