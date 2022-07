ufficiale Southampton, altri 6 mesi in prestito al Cheltenham per N'Lundulu

Un altro spezzone di stagione in prestito al Cheltenham, squadra di League One, per l'attaccante anglo-congolese Dan N'Lundulu, classe '99 di proprietà del Southampton. Dopo averci giocato nei primi sei mesi del 2022, perciò, replicherà anche negli ultimi da ora a gennaio.