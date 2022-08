Lo Stoccarda rende noto di aver ceduto Darko Churlinov al Burnley. L'attaccante macedone, 22 anni, si è trasferito a titolo definitivo firmando un contratto di 4 anni con i clarets.

