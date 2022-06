ufficiale Strasburgo, addio a titolo definitivo di Siby. Va in Svezia, lo attende il Malmo

Nuovo capitolo di carriera in Svezia per Mahame Siby, centrocampista franco-maliano classe ’96 che lascia lo Strasburgo, stavolta a titolo definitivo dopo l’ultima esperienza in prestito al Paris FC in serie cadetta, e si accasa al Malmo. Contratto fino al 30 giugno 2026.