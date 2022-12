ufficiale Torres saluta l'Osasuna dopo 18 anni e nessun'altra squadra in carriera

Termina dopo 18 anni la splendida avventura di Roberto Torres come nuovo giocatore dell'Osasuna. Il club di Pamplona nelle scorse ore ha reso noto la conclusione anticipata dell'accordo con Roberto Torres, arrivato nel 2004 da appena 15enne e al passo d'addio dopo non aver difeso altri colori nella sua carriera. Da capire adesso cosa riserverà al centrocampista 33enne il futuro, intanto i tifosi potranno salutarlo in un evento pubblico domenica 1 gennaio.