ufficiale Un altro protagonista di Qatar 2022 in Europa, Montes è dell'Espanyol

L'Espanyol ha ultimato un nuovo acquisto nelle scorse ore per il mercato di gennaio. Si tratta di Cesar Montes, difensore messicano classe '97 prelevato in patria dal Monterrey, di cui era prodotto del vivaio e leader della retroguardia. Approdo in Liga, dunque, per un altro protagonista degli ultimi Mondiali, sempre in campo con il Messico da titolare. A confermare la conclusione dell'operazione, una nota del club cedente.