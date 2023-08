ufficiale Valencia, ecco il post Musah: preso Amallah dal Valladolid in B

Il post Yunus Musah in casa Valencia si chiama Selim Amallah. Il centrocampista marocchino, che può giocare anche sulla trequarti, è ufficialmente un nuovo giocatore dei valenciani, che lo hanno annunciato nelle scorse ore come nuovo rinforzo. Amallah, protagonista in Qatar con la nazionale marocchina nello storico quarto posto finale, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Valladolid in Serie B spagnola e si riaffaccia così in Liga, in forza al Valencia.